La escritora chapelana Alba Espino presenta su segundo libro

La escritora chapelana Alba Espiño presenta hoy, a las 11.30 horas, su segundo libro infantil: «Tuly, la luciérnaga que no brillaba». El acto será en el centro comercial Travesía de Vigo, donde estará acompañada de Julio Lorenzo y la ilustradora Andrea Collazo. Se trata de un cuento entrañable sobre la magia de ser diferente.