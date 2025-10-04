Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La escritora chapelana Alba Espino presenta su segundo libro

El acto será en el centro comercial Travesía de Vigo

La escritora chapelana Alba Espiño con el cuento.

La escritora chapelana Alba Espiño con el cuento. / FdV

Redondela

La escritora chapelana Alba Espiño presenta hoy, a las 11.30 horas, su segundo libro infantil: «Tuly, la luciérnaga que no brillaba». El acto será en el centro comercial Travesía de Vigo, donde estará acompañada de Julio Lorenzo y la ilustradora Andrea Collazo. Se trata de un cuento entrañable sobre la magia de ser diferente.

