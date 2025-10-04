Diez concellos del área metropolitana de Vigo reciben más de 31 millones de fondos europeos

Diez Concellos del área metropolitana de Vigo recibirán una importante inyección de fondos europeos para desarrollar diferentes proyectos sociales, urbanos, económicos y medioambientales por valor de 52 millones de euros. En total, recibirán 31,1 millones de euros, que costearán el 60% de los proyectos beneficiados de la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, de fondos Feder, correspondiente al periodo 2021-2027.

Porriño y Ponteareas recibirán la mayor aportación, 6,5 millones cada uno; Redondela cerca de 5 millones; y Nigrán, Tui y Tomiño 4,3 millones cada uno. En el caso de estos tres últimos, desarrollarán sus proyectos junto a Baiona y Gondomar, y Salvaterra y O Rosal, respectivamente.

Porriño

La aportación de 6,5 millones de fondos europeos permitirá a Porriño llevar a cabo su Plan Integrado de Actuaciones «O Porriño. O noso encontro», cuyo presupuesto roza los 11 millones. Este incluye varias iniciativas, como la ampliación del Multiusos de cara a incrementar la oferta formativa; mejorar la conexión peatonal entre Torneiros y el centro urbano de Porriño; una línea de transporte público; la ampliación del espacio fluvial del río Louro o la creación de espacios naturales multifuncionales que reduzcan el riesgo de inundación, entre otras actuaciones.

Ponteareas

Ponteareas, con otros 6,5 millones, ejecutará la construcción de dos centros de día en Xinzo y Guláns; convertirá la antigua plaza de abastos en la nueva biblioteca pública municipal; creará un nuevo edificio para la unidad de atención temprana en Asprodico; levantará una casa de la cultura en Pías y rematará la de Padróns; colocará pérgolas de sombreado para combatir el efecto de isla de calor en la Plaza de Bugallal y desarrollará un proyecto pionero en Galicia para la instalación de domótica en viviendas de personas mayores.

Redondela

En el caso de Redondela, que recibirá cerca de 5 millones, el proyecto presentado para la captación de estos fondos contemplaba la construcción de un nuevo Centro Sociocultural en Chapela, la reforma del Mercado Municipal, el Museo Etnográfico Ángel Barros y otras obras de humanización y eficiencia energética.

Tui y Salvaterra

Mención aparte merecen Tui, Nigrán y Tomiño, pues crearon un Área Urbana Funcional con Concellos limítrofes para sumar los más de 20.000 habitantes que requiere la convocatoria de estos fondos europeos. Tui se unió a Salvaterra, con quien se repartirá los 4,3 millones de euros que recibirá para realizar una serie de actuaciones en las parroquias ribereñas de Areas, Baldráns, Paramos y Caldelas, con el objetivo de recuperar elementos patrimoniales, adecuar zonas verdes y actuar en el ámbito de la movilidad, sostenibilidad urbana y regeneración de espacios públicos.

Val Miñor

Por su parte, Nigrán encabeza el Área Urbana Funcional que engloba a los tres Concellos del Val Miñor. En este caso, fue la Diputación de Pontevedra la que redactó un proyecto para convertir a Gondomar, Baiona y Nigrán en la «ciudad de los 15 minutos». Este consistirá en mejorar la movilidad, con la creación de sendas y ampliando los carriles bici. Además, cada Concello, presentó un proyecto individual: Nigrán la remodelación de los cines de Ramallosa para convertirlos en Auditorio Municipal, y Gondomar para rehabilitar la emblemática Casa Peralba y convertirla en biblioteca municipal.

Tomiño y O Rosal

Por último, Tomiño y O Rosal, consiguieron 4,3 millones para llevar a cabo una estrategia conjunta de transformación urbana que se estructura en tres ejes principales: mejorar la regeneración ambiental, renaturalización e infraestructura verde, reforma de los servicios urbanos y espacios públicos para las personas y promoción de una marca territorial que ponga en valor el patrimonio local. En total, en toda Galicia fueron seleccionadas 26 candidaturas,siendo la de Tomiño y O Rosal la segunda mejor valorada en la categoría de Áreas Urbanas Funcionales.