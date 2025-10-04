Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diez concellos del área metropolitana de Vigo reciben más de 31 millones de fondos europeos

Cofinanciará el 60% de proyectos que movilizarán 52 millones

Se benefician Porriño, Ponteareas, Redondela, Tui, Salvaterra, Nigrán, Baiona, Gondomar, Tomiño y O Rosal

Casa consistorial de Porriño.

Judit Bernárdez

Porriño

Diez Concellos del área metropolitana de Vigo recibirán una importante inyección de fondos europeos para desarrollar diferentes proyectos sociales, urbanos, económicos y medioambientales por valor de 52 millones de euros. En total, recibirán 31,1 millones de euros, que costearán el 60% de los proyectos beneficiados de la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, de fondos Feder, correspondiente al periodo 2021-2027.

Porriño y Ponteareas recibirán la mayor aportación, 6,5 millones cada uno; Redondela cerca de 5 millones; y Nigrán, Tui y Tomiño 4,3 millones cada uno. En el caso de estos tres últimos, desarrollarán sus proyectos junto a Baiona y Gondomar, y Salvaterra y O Rosal, respectivamente.

Porriño

La aportación de 6,5 millones de fondos europeos permitirá a Porriño llevar a cabo su Plan Integrado de Actuaciones «O Porriño. O noso encontro», cuyo presupuesto roza los 11 millones. Este incluye varias iniciativas, como la ampliación del Multiusos de cara a incrementar la oferta formativa; mejorar la conexión peatonal entre Torneiros y el centro urbano de Porriño; una línea de transporte público; la ampliación del espacio fluvial del río Louro o la creación de espacios naturales multifuncionales que reduzcan el riesgo de inundación, entre otras actuaciones.

Ponteareas

Ponteareas, con otros 6,5 millones, ejecutará la construcción de dos centros de día en Xinzo y Guláns; convertirá la antigua plaza de abastos en la nueva biblioteca pública municipal; creará un nuevo edificio para la unidad de atención temprana en Asprodico; levantará una casa de la cultura en Pías y rematará la de Padróns; colocará pérgolas de sombreado para combatir el efecto de isla de calor en la Plaza de Bugallal y desarrollará un proyecto pionero en Galicia para la instalación de domótica en viviendas de personas mayores.

Redondela

En el caso de Redondela, que recibirá cerca de 5 millones, el proyecto presentado para la captación de estos fondos contemplaba la construcción de un nuevo Centro Sociocultural en Chapela, la reforma del Mercado Municipal, el Museo Etnográfico Ángel Barros y otras obras de humanización y eficiencia energética.

Tui y Salvaterra

Mención aparte merecen Tui, Nigrán y Tomiño, pues crearon un Área Urbana Funcional con Concellos limítrofes para sumar los más de 20.000 habitantes que requiere la convocatoria de estos fondos europeos. Tui se unió a Salvaterra, con quien se repartirá los 4,3 millones de euros que recibirá para realizar una serie de actuaciones en las parroquias ribereñas de Areas, Baldráns, Paramos y Caldelas, con el objetivo de recuperar elementos patrimoniales, adecuar zonas verdes y actuar en el ámbito de la movilidad, sostenibilidad urbana y regeneración de espacios públicos.

Val Miñor

Por su parte, Nigrán encabeza el Área Urbana Funcional que engloba a los tres Concellos del Val Miñor. En este caso, fue la Diputación de Pontevedra la que redactó un proyecto para convertir a Gondomar, Baiona y Nigrán en la «ciudad de los 15 minutos». Este consistirá en mejorar la movilidad, con la creación de sendas y ampliando los carriles bici. Además, cada Concello, presentó un proyecto individual: Nigrán la remodelación de los cines de Ramallosa para convertirlos en Auditorio Municipal, y Gondomar para rehabilitar la emblemática Casa Peralba y convertirla en biblioteca municipal.

Tomiño y O Rosal

Por último, Tomiño y O Rosal, consiguieron 4,3 millones para llevar a cabo una estrategia conjunta de transformación urbana que se estructura en tres ejes principales: mejorar la regeneración ambiental, renaturalización e infraestructura verde, reforma de los servicios urbanos y espacios públicos para las personas y promoción de una marca territorial que ponga en valor el patrimonio local. En total, en toda Galicia fueron seleccionadas 26 candidaturas,siendo la de Tomiño y O Rosal la segunda mejor valorada en la categoría de Áreas Urbanas Funcionales.

