Un concurso elegirá al mejor talento de Porriño

Porriño acoge hoy una nueva edición de su tradicional concurso musical «Tes Talento?», enmarcada en la programación de las Fiestas del Cristo.

En la edición de este 2025, el certamen cuenta con un total de 22 artistas emergentes seleccionados para participar en la semifinal que se celebrará en la Plaza 8 de Marzo.

El evento se desarrollará en dos fases, la primera a las 17.00 horas y la segunda a las 20.00 horas. De ahí, serán elegidos doce finalistas que competirán el domingo, a partir de las 19.00 horas. Durante esa misma jornada, a las 17.00 horas, tendrá lugar también la final infantil, en la que participan seis jóvenes de entre 10 y 15 años.

A mayores, las diferentes galas estarán amenizadas por ganadores de otras ediciones que actuarán durante la deliberación del jurado. En concreto, actuará Laura Marino, Amparo Mosquera, Xeración M e Íker Faure.

Los concursantes compiten por premios de hasta 1.000 euros así como la producción de un tema propio. En infantil, productos escolares y un trofeo.