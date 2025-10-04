El Concello de Ponteareas invita a Óbolo a renunciar voluntariamente

La huelga de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Ponteareas cumplió ayer una semana sin visos de solución. Aunque sí que ha habido contactos entre la representación sindical, el equipo de gobierno y la empresa concesionaria, la postura de las trabajadoras es firme en cuanto a que solo desconvocarán la huelga si el Concello rescinde el contrato a la empresa, Óbolo.

Y esto es algo que, por ahora, el gobierno municipal no está dispuesto a hacer, aunque sí deja la puerta abierta a que sea Óbolo quien decida renunciar. «Si la empresa presentase la renuncia voluntaria, el Concello aceptaría la misma, aunque eso suponga que las arcas municipales tengan que asumir los costes ocasionados, ya que la normativa no contempla la devolución de los importes por parte de la adjudicataria», informó ayer el edil de Hacienda, Francisco Jesús Represas.

Represas participó ayer en una reunión entre la empresa adjudicataria del SAF y la representación sindical de las trabajadoras. En ella, el edil advirtió a la empresa que, si no corrige los errores detectados en las nóminas en un plazo máximo de 48 horas, el Concello procederá a la apertura de un expediente sancionador. Con esta misma condición, le dio 15 días para regularizar el resto de las cuestiones pendientes. La apertura de un expediente sancionador sería el primer paso para poder rescindir legalmente el contrato, tal y como hizo recientemente el Concello de Mos con la empresa concesionaria del Servicio de Ayuda en el Hogar.

En este sentido, cabe recordar que las trabajadoras del SAF de Ponteareas insisten en que solo van a desconvocar la huelga si Óbolo abandona Ponteareas, pues consideran que las irregularidades laborales se van a seguir produciendo y que el programa piloto de incentivos que pactó el Concello con la empresa no se va a cumplir.

En el marco de dicha huelga, las trabajadoras del SAF volvieron a boicotear el pleno extraordinario celebrado ayer a las ocho de la mañana. Las auxiliares reclamaban que se debatiese su problemática, a petición de los grupos de la oposición (BNG, PSOE y PeC), pero la alcaldesa, Nava Castro, les dijo que no sería en ese pleno, lo que desató los gritos del público y obligó a la regidora popular a hacer un receso y, finalmente, a celebrar la sesión a puerta cerrada en la Alcaldía, mientras el salón de plenos quedaba custodiado por varios agentes de la Policía Local y Guardia Civil.

«A puerta cerrada, se volvió a producir una alteración del orden, que hizo imposible el correcto desarrollo de la sesión, por lo que, después de numerosas advertencias y llamadas a la calma, el gobierno se vio en la obligación de continuar en solitario», trasladan desde el tripartito PP-Acip-IP, apuntando que «de manera consensuada con las trabajadoras, también se acordó llevar a pleno extraordinario del martes 14 un punto específico sobre el estado de la situación».