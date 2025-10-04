Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El comercio local de Redondela celebra su feria ‘outlet’

A.P.

Redondela

Un centenar de establecimientos comerciales de Redondela participan hoy en la campaña «Comercio na rúa», en la que sacarán al exterior de las tiendas su stock de mercancía con importantes descuentos. Esta feria outlet se celebrará durante toda la jornada de 10.00 a 20.00 horas.

