El comercio local de Redondela celebra su feria ‘outlet’
A.P.
Redondela
Un centenar de establecimientos comerciales de Redondela participan hoy en la campaña «Comercio na rúa», en la que sacarán al exterior de las tiendas su stock de mercancía con importantes descuentos. Esta feria outlet se celebrará durante toda la jornada de 10.00 a 20.00 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Cuatro flamencos descubren uno de los rincones más bellos de la ría de Vigo
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi
- Davila 02/10/2025
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin