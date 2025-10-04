Arantei recupera hoy su histórico torneo de barrios
La parroquia de Arantei, en Salvaterra de Miño, rescata, tras 20 años, su tradicional «Torneo de Barrios», un histórico enfrentamiento de fútbol sala donde cada barrio forma su propio equipo. El evento, de entrada libre, comenzará a las 8.00 horas y rematará a las 22.00, cuando tendrá lugar la final. Habrá cantina con tapas y bocadillos calientes durante toda la jornada.
