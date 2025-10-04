Ángel Barros: «Teño ilusión por ver algún día a miña obra no futuro museo»

«Tento espertar a conciencia do espectador cara ao drama que se está vivindo en Gaza». El pintor redondelano Ángel Barros Montero presentó ayer con estas palabras una nueva exposición de su obra en el Multiusos de Redondela, donde permanecerá todo el mes, bajo un título que no puede ser más explícito: «A luz da arte en tempos de xenocidio».

A sus 90 años, con una vida marcada por la represión franquista, sus obra siempre ofrece una mirada crítica del presente, en este caso marcado por la «masacre» que está causando Israel en Palestina. «Non podemos mirar cara a outro lado, é o mesmo que nos pasou a nós co golpe militar de 1936 e que deu lugar á Guerra Civil e a ditadura», lamenta.

La muestra ofrece una selección de toda su trayectoria, además de once cuadros nuevos con reproducciones de Rubens, Velázquez, Sorolla, Castelao, entre otros.

El artista con la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, ayer en el acto. / ANTONIO PINACHO

A su edad, confiesa que el arte sigue siendo el motor de su vida y continúa pintando todos los días: «O día que non o faga estarei morto», bromea. Y confiesa que también tiene «moita ilusión por ver algún día a miña obra no futuro museo», un compromiso del gobierno municipal tras donar 150 cuadros al Concello en 2023.