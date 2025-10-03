La Xunta actúa en el estuario del Miño para mitigar los efectos del cambio climático
Redacción
La Xunta está ultimando la ejecución de la primera intervención integral impulsada en territorio gallego en el marco del proyecto europeo Green Gap, que ha permitido mejorar los valores diferenciales y la resiliencia frente a los efectos del cambio climático del paisaje transfronterizo del estuario del Miño-Santa Tegra.
Así lo explicó ayer la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que visitó la zona para comprobar sobre el terreno los resultados de las principales actuaciones llevadas a cabo por su departamento en este corredor ecológico, perteneciente a la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.
Con un presupuesto total de cerca de 200.000 euros, el Instituto de Estudios del Territorio asumió directamente la gestión de los trabajos, que un año después de su inicio están ya prácticamente finalizados, a falta tan solo de pequeños detalles.
