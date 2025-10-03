Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita gratuita al antiguo aserradero de Covelo

El Concello de Covelo organiza una jornada de puertas abiertas al Serradoiro dos Carranos. La iniciativa tendrá lugar este domingo, y las visitas programadas se llevarán a cabo a las 10.00, 12.00, 14.00 y 16.00 horas. Es necesario inscripción previa.

TEMAS

Tracking Pixel Contents