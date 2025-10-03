Último viernes de verbena en Porriño
Porriño acoge hoy el último viernes de programación por las Festas do Cristo. Durante la tarde, el Parque del Cristo acogerá la actividad infantil «Un mar de xogos». A partir de las 21.00 horas, verbena con las orquestas Distrito 7 y Solara en Plaza Central y Antonio Palacios.
