Roberto Mera presenta su libro en Ponteareas

El escritor Roberto Mera presenta mañana su libro «Alejandro Viana. Un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos» en Santiago de Oliveira, Ponteareas. El evento comenzará a las 20.30 horas en la Casa dos Mestres.

