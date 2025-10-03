El PP exige a Rivas que gestione una escuela infantil para Chapela

El PP de Redondela denuncia que el gobierno bipartito (PSOE-AER) dirigido por Digna Rivas tiene «totalmente abandonado» el proyecto de construcción de la escuela infantil de Chapela.

El portavoz popular, Javier Bas, acusa a la alcaldesa socialista de «perder seis anos para a súa execución e deixase pasar ata catro convocatorias de axudas de fondos europeos MRR impulsadas pola Xunta desde 2022 e que estaban orientadas exclusivamente ao financiamento destes espazos formativos». El exregidor local recuerda que, cuando el PP perdió el gobierno en 2019, dejaron todo listo y acordado con la Xunta a falta de la tramitación urbanística correspondiente para cambiar la calificación de los terrenos. «A Xunta estaba disposta a achegar ata 800.000 euros para unha escola infantil dun cento de prazas, pero tardaron case dous anos en facer a modificación urbanística, que quedou aprobada finalmente en marzo de 2021, e perderon eses fondos», lamenta.

Bas le recomienda a la alcaldesa que busque alternativas con los fondos de la Diputación y de otras administraciones «porque é inadmisible que no 2025 sigamos sen escola infantil en Chapela e non podemos agardar dous anos máis», concluye.