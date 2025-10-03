Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Porriño iniciará la reforma de la plaza de abastos este mes

Los puestos de venta se mantendrán abiertos durante la obra | Se llevará a cabo por fases

D. P.

Porriño

El Concello de Porriño mantuvo una reunión con los placeros y placeras de la plaza de abastos con el objetivo de explicarles el calendario de trabajo y los detalles del proyecto de mejora y modernización del mercado municipal.

Las obras, que comenzarán el próximo lunes 20 de octubre, se realizarán por fases y los puestos se mantendrán abiertos, ubicándose temporalmente en otra zona.

Tal y como explicó durante la reunión la concejala de Mercados, Antía Carrera, «esta primera fase será de quince días y servirá de ejemplo para estimar la duración de la parte restante».

El proyecto cuenta con un presupuesto de casi 400.000 euros, sufragado casi íntegramente a través de una subvención de la Consellería de Emprego, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia, dentro del programa para el impulso de una red de mercados excelentes en Galicia y la dinamización de las plazas de abastos.

Se actuará principalmente en el interior del edificio, interviniendo en los diferentes puestos como en los locales desocupados, aseos, iluminación y también en la fachada exterior.

«Queremos que nuestra plaza sea un orgullo para todos los vecinos y vecinas, y que siga siendo un motor de actividad para el pequeño comercio» aseguró el alcalde, Alejandro Lorenzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents