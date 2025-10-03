Porriño iniciará la reforma de la plaza de abastos este mes

El Concello de Porriño mantuvo una reunión con los placeros y placeras de la plaza de abastos con el objetivo de explicarles el calendario de trabajo y los detalles del proyecto de mejora y modernización del mercado municipal.

Las obras, que comenzarán el próximo lunes 20 de octubre, se realizarán por fases y los puestos se mantendrán abiertos, ubicándose temporalmente en otra zona.

Tal y como explicó durante la reunión la concejala de Mercados, Antía Carrera, «esta primera fase será de quince días y servirá de ejemplo para estimar la duración de la parte restante».

El proyecto cuenta con un presupuesto de casi 400.000 euros, sufragado casi íntegramente a través de una subvención de la Consellería de Emprego, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia, dentro del programa para el impulso de una red de mercados excelentes en Galicia y la dinamización de las plazas de abastos.

Se actuará principalmente en el interior del edificio, interviniendo en los diferentes puestos como en los locales desocupados, aseos, iluminación y también en la fachada exterior.

«Queremos que nuestra plaza sea un orgullo para todos los vecinos y vecinas, y que siga siendo un motor de actividad para el pequeño comercio» aseguró el alcalde, Alejandro Lorenzo.