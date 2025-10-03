Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Rosal prepara un otoño con citas culturales e infantiles

REDACCIÓN

O Rosal

O Rosal se prepara para vivir dos meses en los que la cultura, el patrimonio y el ocio son los grandes protagonistas. La programación del Concello para el otoño incluye representaciones teatrales, propuestas para los niños y actuaciones musicales.

