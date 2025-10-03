Nigrán ayuda a 9 adolescentes y jóvenes a superar adicciones

Panacea se llama el programa de intervención dirigido a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 35 años que la Asociación Cidadá de Loita contra a Droga Alborada de Vigo puso en marcha hace un año en el centro de salud Val Miñor con financiación de la Xunta. Hasta este verano, un total de 27 personas de toda la comarca recibieron ayuda, como alternativa al tratamiento clínico hospitalario, para superar todo tipo de adicciones, a sustancias estupefacientes pero también a las pantallas o al juego. Ahora el servicio se reduce únicamente en Nigrán al otorgar el Concello 5.000 euros a la entidad para garantizar su continuidad a la espera de que la Consellería de Sanidade vuelva a asumir los costes para los tres municipios miñoranos.

Son 9 en total los nigraneses que utilizan desde el 15 de agosto el servicio que se ha mudado del ambulatorio de A Xunqueira al centro antena nigranés, en la Rúa Otero Pedrayo. El proyecto cuenta con la colaboración de los servicios sanitarios y sociales, además de los departamentos de orientación de los colegios. Todos ellos derivan a los posibles beneficiarios al no existir una unidad de salud mental especializada en la zona cuando realmente se ha registrado un repunte de las adicciones entre la juventud del Val Miñor desde 2023.

«Os resultados acadados foron moi positivos, polo que non podíamos permitir que Panacea rematase, así que asumimos a financiación directa desde o Concello para que poida continuar no noso municipio», explica el alcalde, que subraya que «cando se fala de adiccións non se refire só a estupefacientes, senón tamén a pantallas, váper ou tabaco», cuestiones más comunes entre los usuarios de menor edad. La más joven de es una menor de 13 años con adicción a los videojuegos. El rango de edad es flexible. El mayor tiene 38 años y su problema está vinculado a las drogas.

El equipo Panacea está integrado por una psicóloga experta en la materia, una trabajadora social y una educadora social. Las profesionales realizan visitas a domicilio y establecen un vínculo terapéutico próximo a la vez que evitan la no asistencia a las citas. Las intervenciones, individuales, incluyen educación en salud, mejora de las habilidades sociales y autoimagen o prevención de reacaídas. «A xente de menor rango de idade, sobre 12 anos, o que adoita presentar son problemas de adicción ás pantallas e, neses casos, o primeiro é entrevistarse cos pais e darlles pautas de conduta porque normalmente o que hai detrás é un exceso de permisividade, se isto non é suficiente, hai que ampliar a intervención co propio menor», explican desde Alborada.