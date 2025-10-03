Mos instala puntos de recogida textil en las parroquias

Mos da un paso más en su compromiso con la economía circular, la sustentabilidad y la inserción laboral de personas en situación de riesgo de exclusión instalando nuevos contenedores de recogida de ropa.

En concreto, los nuevos depósitos están situados en las parroquias de Tameiga, Dornelas, Guizán, Torroso, Cela, Louredo y Pereiras, sumándose así a los ya ubicados en Petelos, Sanguiñeda y Mos.

El proyecto forma parte de la campaña del Concello de Mos «Reciclar está nas nosas mans. Facemos un Mos máis sostible. Cada paso conta, cada acción suma», que incluye a mayores de la recogida de textil, reciclaje de aceite o de residuos orgánicos.

Según informa el gobierno local, «uno de los pilares fundamentales del proyecto es la trazabilidad de la ropa, que garantiza la transparencia y confianza en todo el proceso». Así, «cada pieza depositada en los contenedores será transportada a plantas de clasificación social, registrada y pesada para asegurar un control exhaustivo».