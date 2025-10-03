Intervenidos en Tui cien pares de zapatos ilegales procedentes de China

La Guardia Civil ha intervenido en Tui un centenar de pares de zapatos de supuesta procedencia ilícita desde China. Agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras interceptaron recientemente un vehículo que transportaba en su interior diversas cajas con un total de 100 pares de zapatos, los cuales carecían de documentación que acredite su legalidad. El material incautado quedó precintado, bajo custodia de su propietario, un vecino de Tui de 30 años, con multitud de antecedentes policiales, y a disposición del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra.