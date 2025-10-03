Intervenidos en Tui cien pares de zapatos ilegales procedentes de China
Redacción
Tui
La Guardia Civil ha intervenido en Tui un centenar de pares de zapatos de supuesta procedencia ilícita desde China. Agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras interceptaron recientemente un vehículo que transportaba en su interior diversas cajas con un total de 100 pares de zapatos, los cuales carecían de documentación que acredite su legalidad. El material incautado quedó precintado, bajo custodia de su propietario, un vecino de Tui de 30 años, con multitud de antecedentes policiales, y a disposición del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias
- El Día de la Policía altera y colapsa el tráfico en Vigo: calles cortadas, desvíos y escapatorias desde la AP-9
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Davila 01/10/2025
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi