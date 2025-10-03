El IES de Mos cumple 30 años y lo celebra bajo el lema «30 anos ensinando e aprendendo xuntos». Con motivo de este aniversario, el centro ha organizado una exposición que recorre su historia, la cual estará abierta hasta mañana, sábado, en horario lectivo y también el propio sábado de 10 a 12 horas. La muestra recoge imágenes, objetos y recuerdos de la trayectoria de un centro que ya formó a más de 20.000 alumnos y alumnas a lo largo de las últimas tres décadas.

La alcaldesa, Nidia Arévalo, visitó ayer la exposición para compartir con el alumnado y profesorado la emoción de este aniversario. «El IES de Mos es mucho más que un instituto: es una parte fundamental de nuestra historia reciente, un lugar de aprendizaje, amistad y convivencia que marcó la vida de miles de familias mosenses», destacó la regidora.

Además de esta exposición, el instituto celebrará mañana el acto central de su trigésimo aniversario. Será a las 12.00 horas en el Multiusos de As Pozas y en él participarán los diferentes directores y directoras que lideraron el centro a lo largo de su trayectoria, un alumno en representación de cada curso, el exalcalde Justo González Ballesta, que impulsó su creación, así como la actual alcaldesa.