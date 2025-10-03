Festa da Filloa en el convento de Vilariño

La comisión de fiestas de San Antonio de Vilariño, en la parroquia nigranesa de San Pedro da Ramallosa, organiza mañana sábado, día 4, la Festa da Filloa en el recinto del antiguo convento de los Padres Franciscanos. La degustación comenzará a las 17.00 y ofrecerá también bocadillos y oreja á feira.