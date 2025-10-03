Festa da Filloa en el convento de Vilariño
La comisión de fiestas de San Antonio de Vilariño, en la parroquia nigranesa de San Pedro da Ramallosa, organiza mañana sábado, día 4, la Festa da Filloa en el recinto del antiguo convento de los Padres Franciscanos. La degustación comenzará a las 17.00 y ofrecerá también bocadillos y oreja á feira.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias
- El Día de la Policía altera y colapsa el tráfico en Vigo: calles cortadas, desvíos y escapatorias desde la AP-9
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Davila 01/10/2025
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi