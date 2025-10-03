Curso de operaria de logística en Gondomar

El Concello de Gondomar pone en marcha un curso de operaria de producción y logística dirigido a mujeres con formación presencial y prácticas en empresas. Hay 15 plazas y la actividad, gratuita, durará 165 horas. Las clases arrancan el día 13 y las inscripciones pueden realizarse hasta el 8 de octubre en el registro municipal o por sede electrónica.