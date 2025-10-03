Crecente recibe dinero estatal para musealizar la fosa de Filgueira

El Ministerio de Política Territorial ha concedido una ayuda al Concello de Crecente para financiar el proyecto de divulgación y musealización de la fosa de San Pedro de Filgueira, siendo este el único Concello de toda la provincia de Pontevedra que ha recibido dicha subvención con cargo a una línea de fondos estatales para actuaciones de memoria democrática.

En la fosa de San Pedro de Filgueira se busca al concejal socialista de Arnoia César Alberte, quien fue paseado pocos meses después de que estallara la Guerra Civil, en 1936. En 2021 se llevó a cabo una excavación a cargo del grupo Histagra de la Universidad de Santiago para encontrar sus restos, no obstante, el ADN de los huesos hallados, que pertenecían a un hombre de unos 40 años y presentaban signos de violencia, no eran compatibles con el ADN de la hija del edil de Arnoia, al que se le conocía popularmente como Largo Caballero.

No obstante, se cree que los restos de César Alberte están en esta fosa de Filgueira, por lo que el Concello convertirá el cementerio de Filgueira en un espacio de memoria democrática, con la instalación de un monolito en el que, a través de un código QR, los visitantes podrán conocer la historia de César Alberte.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, trasladó su felicitación al Concello de Crecente por esta iniciativa, destacando que «una democracia como la española no puede ni debe olvidar su pasado, ni el hecho de que en estas fosas, que están repartidas por tantos puntos de Galicia, están los restos de muchas personas honorables, que fueron asesinadas por defender la libertad en nuestro país».