El comercio de Redondela saca mañana su «stock» a las calles
A.P.
Redondela
La campaña «Comercio na rúa», en la que participan un centenar de establecimientos de Redondela, llenará mañana sábado las calles y plazas con su «stock» de mercancía con importantes descuentos.
Esta feria outlet, que habitualmente se celebraba en la alameda, se expande así por todo el centro urbano con horario de 10.00 a 20.00 h. Aunque no se producirán cortes de tráfico, se anularán temporalmente algunas plazas de aparcamiento.
