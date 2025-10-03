El ciclo de humor «Caselas con C de Comedia» vuelve a Salceda
Salceda de Caselas
Salceda se prepara para acoger la tercera edición del ciclo de humor «Caselas con C de Comedia» en el Auditorio Municipal.
El próximo 8 de noviembre, la serie cómica comenzará de la mano del humorista Carlos Blanco, a las 21.00 horas.
Tras él, Oswaldo Digón y Lorena Pinheiro presentarán su espectáculo «Muiñeiras. A Risa tamén se baila» el 14 de diciembre. Esta actuación contará con la participación de Naiama Gaitas y comenzará a las 20.00 horas.
El ciclo lo cerrará el próximo año, concretamente el 3 de enero, Isabel Risco, a las 20.00 horas.
