El ciclo de humor «Caselas con C de Comedia» vuelve a Salceda

Salceda se prepara para acoger la tercera edición del ciclo de humor «Caselas con C de Comedia» en el Auditorio Municipal.

El próximo 8 de noviembre, la serie cómica comenzará de la mano del humorista Carlos Blanco, a las 21.00 horas.

Tras él, Oswaldo Digón y Lorena Pinheiro presentarán su espectáculo «Muiñeiras. A Risa tamén se baila» el 14 de diciembre. Esta actuación contará con la participación de Naiama Gaitas y comenzará a las 20.00 horas.

El ciclo lo cerrará el próximo año, concretamente el 3 de enero, Isabel Risco, a las 20.00 horas.