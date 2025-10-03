La casa taller de A Guarda que trae el mundo a Galicia

¿Es posible vivir en el rural gallego y triunfar en el mundo del arte? ¿Formarse con artistas de prestigio internacional sin salir del pueblo? La artista Gemma Marqués demuestra que sí. Desde hace más de 16 años, esta licenciada en Bellas Artes y máster en Retrato Pictórico ha convertido su casa-taller frente al mar en un verdadero centro de arte internacional.

En su estudio, situado en un entorno privilegiado, Marqués no solo crea su obra, sino que también organiza retiros artísticos, clases de pintura y dibujo para todos los niveles y actividades culturales que atraen a estudiantes y artistas de todo el mundo. Su propuesta demuestra que el arte puede florecer fuera de los grandes centros urbanos, y que el rural gallego es tierra fértil para la creatividad.

Este año, la trayectoria de Gemma Marqués ha alcanzado un nuevo hito: su obra ha sido seleccionada entre 2.275 propuestas de 68 países para formar parte del prestigioso evento International Watercolour Masters 2026, que se celebrará en Reino Unido en mayo. Su obra será expuesta junto a la de los acuarelistas más reconocidos del mundo, un logro que posiciona a esta artista gallega como una de las referentes actuales en su disciplina.

Pero el reconocimiento no se detiene ahí: también ha sido seleccionada en el certamen internacional de acuarela Ciudad de Almería, al que asistirá el próximo mes de noviembre para representar nuevamente el talento gallego.

Con el firme objetivo de acercar la formación artística de calidad al rural, Gemma Marqués impulsa desde su estudio una serie de masterclass con artistas internacionales de primer nivel, convirtiendo a Galicia en una parada obligatoria dentro del circuito formativo artístico. Entre sus próximos eventos destacan el protagonizado por Blanca Álvarez, procedente de Málaga, mañana, y Tomás Fisera, desde la República Checa, los días 18 y 19 de octubre.

Pero sin duda, uno de los eventos más esperados es la visita del maestro coreano J. Hunsung, una de las figuras más influyentes de la acuarela contemporánea, con más de 500.000 seguidores en redes sociales y una técnica reconocida mundialmente. Será la segunda vez que imparte formación en España y la primera en Galicia. Su masterclass de retrato en acuarela se celebrará los días 15, 16 y 17 de mayo de 2026 en el estudio de Marqués.

«Tuve la oportunidad de formarme con él este año en Girona y fue una experiencia transformadora. Su técnica, su visión y su forma de enseñar han elevado mucho mi nivel como retratista», comenta Marqués. Para este evento, las plazas son limitadas y ya se está trabajando en la ampliación del espacio del taller para poder acoger a más participantes sin perder la cercanía del formato.

El trabajo de Gemma Marqués no solo es un ejemplo de éxito personal, sino también un modelo de cómo se puede impulsar la cultura desde lo local hacia lo global. Su apuesta por traer el mundo del arte al rural gallego no solo enriquece el panorama cultural de la región, sino que también ofrece nuevas oportunidades a quienes desean formarse sin tener que abandonar su entorno.