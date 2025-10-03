La biblioteca viajera de Salvaterra sigue su ruta
La biblioteca viajera de Salvaterra de Miño llega este mes a las parroquias de Vilacoba, el 10, y Arantei, el 17, a las 18.00 horas. En esta ocasión, se representará en cada centro cultural el espectáculo «Un saco de contos», dirigido a niños de más de 4 años. La actividad es gratuita.
