Arcade recupera un clásico de la noche

El cierre del pub Sapiens el pasado fin de año dejó a Arcade sin ocio nocturno, a pesar de ser una de las localidades de la provincia con mayor incremento demográfico. Una situación que obliga a los jóvenes a desplazarse a otros municipios durante las noches de los fines de semana, como Redondela, Pontevedra o Vigo, para poder tomar unas cervezas o unas copas con los amigos, con el riesgo que eso supone en caso de desplazarse en vehículos particulares.

Dos jóvenes hosteleros de Marín, Amador Valladares y Raquel Recaman, que hasta hace poco regentaban una tapería en A Lama, han visto una oportunidad de negocio en este mítico bar de copas ambientado en una caverna en el que han disfrutado de sus juergas nocturnas varias generaciones durante sus más de 25 años de historia.

Tras coger el traspaso, inauguran la nueva etapa del Sapiens este viernes a las 21.00 horas con la idea de volver a dar vida a las noches de esta localidad como lugar de encuentro tanto de la juventud como de un público de mediana edad. «Ya conocíamos el local de antes y nos gustaba mucho, así que cuando nos enteramos de que estaba disponible no nos lo pensamos», comenta Raquel, que reconoce estar muy ilusionada ante este nuevo reto.

Interior del local en forma de cueva hasta con estalactitas. / A.P.

La falta de competencia de pubs en el entorno supone una baza importante como garantía de éxito, aunque son conscientes de que, como cualquier negocio de hostelería, requiere esfuerzo, constancia e innovación. Para ello, además de cafés, infusiones, cervezas y copas, ya tienen preparada una carta de cócteles variados y batidos de helado, con la que pretenden diferenciarse.

«Llevo tiempo formándome en coctelería y creo que puede tener bastante demanda. También intentaremos tener una amplia oferta de marcas de bebidas porque cada vez la gente es más selectiva, así que intentaremos ser meticulosos en eso», apunta la empresaria.

Otro aspecto importante es la música. Aunque Raquel asegura que el rock es el estilo que más le gusta, adelanta que se pinchará un poco de todo. «La idea es poner música actual, no nos cerramos a nada, y poco a poco iremos adaptándonos a lo que a la gente le vaya gustando más», indica. Y con el tiempo tampoco descarta algún evento como actuaciones de djs.