Arbo reforma el Museo Arabo y amplía exposición

Arbo cerrará temporalmente su Centro de Interpretación del Vino y la Lamprea, conocido como Museo Arabo, para acometer unas obras de reforma que abarcarán tanto el interior como el exterior del edificio. El objetivo de la actuación será modernizar y enriquecer la experiencia de los visitantes. Además de trabajos de pintura, carpintería y albañilería, se incorporarán nuevos aperos vitivinícolas y se actualizará la exposición sobre el trabajo del vino en Arbo. El Concello invertirá 40.000 euros, de fondos propios, en estos trabajos de renovación del Museo Arabo.

«Estas obras constituyen un paso importante para poner en valor nuestra historia y tradiciones, fomentando el conocimiento y el reconocimiento de Arbo como referente en el ámbito cultural y turístico», destaca el alcalde, Horacio Gil, apuntando que, como complemento a estas obras, el Concello ha firmado un convenio con la Diputación de Pontevedra, por valor de casi 18.000 euros, para dotar al museo de nuevos elementos, entre los que se encuentra el cambio de paneles en la zona dedicada al vino y la incorporación de un vino promocional que difunde los recursos turísticos de Arbo.

Igualmente, recibirá una aportación adicional de la Xunta de Galicia, consistente en la incorporación de un nuevo vídeo sobre el ciclo vital de la lamprea. Este permitirá comprender mejor las peculiaridades de este pez, tan ligado a las tradiciones gastronómicas y culturales de la zona. El vídeo se podrá visualizar en la Planta de la Lamprea, como complemento a la exposición.

El edificio estará cerrado del 15 de octubre al 26 de noviembre y su reapertura supondrá una renovación sustancial tanto de su estructura como de su contenido.