El alcalde de Gondomar acusa a la portavoz del PP de «doble moral» tras conocer su sueldo

El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, del Partido Socialista, hizo pública ayer una valoración del gobierno local sobre el salario de la portavoz del PP y líder de la oposición de Gondomar, Paula Bouzós, en la Diputación de Pontevedra.

El regidor dijo manifestar el sentir de todo su grupo municipal y denunció públicamente lo que califica como un acto de «desfachatez e doble moral» por parte de la portavoz del Partido Popular local «quien percibirá a partir de ahora un salario de aproximadamente 80.000 euros anuales», según el alcalde. El regidor aclara que esta cifra incluye su retribución como diputada provincial y sus asignaciones concejala en el municipio por asistencia a plenos y comisiones, además del uso de coche oficial de la institución provincial.

Desde el ejecutivo local se critica duramente que Bouzós, quien en el pasado calificó de «inmoral» el salario del alcalde y de las concejalas con dedicación exclusiva, pase ahora a cobrar una cifra muy superior. «A señora Bouzós cuestionaba e consideraba inmoral o salario do alcalde e das concelleiras con formación técnica e profesional fora da política, mentres ela nunca alcanzaría na súa vida privada un salario semellante», señaló el regidor local. «Esta concelleira cobrará máis que o alcalde de Vigo ou A Coruña, ou o mesmo que o propio presidente da Deputación», añadió.

El alcalde Ferreira también quiso recordar que Bouzós tildaba de «excesivo» el salario de 32.000 euros anuales que perciben tanto él como las concejalas con dedicación al Concello de Gondomar. «É lamentable que agora se adxudique 72.000 euros como deputada, máis comisións e plenos no Concello de Gondomar», reprochó.

Ferreira no dudó en sentenciar como «auténtica vergoña querer deixar sen soldo a quen traballa 24 horas ao día por Gondomar e pola veciñanza, e agora percibir 80.000 euros». Además destacó que Bouzós contará con asesor y coche oficial incluído.

El gobierno local insiste en que esta situación evidencia una clara contradicción entre el discurso político del Partido Popular en Gondomar y la realidad de los hechos, acusando a su portavoz de beneficiarse personalmente de un cargo que, en su opinión, no revierte ningún beneficio para el municipio.

Paula Bouzós se incorporó a la Diputación la semana pasada tras el cese pactado de la edil de Redondela Sandra Bastos. Las áreas que dirigirá son Igualdade e Benestar Social. Su salario oficial todavía se hizo público.