Actividades literarias en Gondomar

La librería Libraida de Gondomar acoge hoy a las 2o.00 horas la presentación del poemario «Antes da guerra» a cargo de su autor, Fran Pereiro. Mañana sábado, el establecimiento será escenario de una actividad literaria infantil, recomendada para niños a partir de 7 años. La ilustradora Rena Ortega mostrará las curiosidades de sus libros a los asistentes.