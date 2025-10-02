La Xunta otorga 31.000 euros al pazo de Cea
El pazo de Cea ha recibido una ayuda de 31.000 euros de la Xunta para obras deembellecimiento. La delegada del Ejecutivo autonómico en Vigo, Ana Ortiz, visitó el recinto y manifestó que el objetivo es corregir impactos paisajísticos e impulsar el turismo sostenible.
