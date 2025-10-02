Tres coros participan en el festival «Outono en Son» de Ponteareas

El festival de música coral «Outono en Son» regresa a Ponteareas de la mano de Mistura Vocal, con la colaboración del Concello de Ponteareas y la Federación Coral Galega. La novena edición del festival tendrá lugar este sábado, 4 de octubre, a las 20.00 horas en el auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas.

Más de 150 cantoras y cantores se darán cita durante la jornada para competir, cada uno con su coro participante. En total, serán tres coros los encargados de amenizar la jornada: el coro anfitrión, Mistura Vocal, dirigido por Aloia Martínez; el coro Peque Coro in Crescendo de Ferrol, dirigido por Alexandra Pita, y el coro Gaos de A Coruña, dirigido por Fernando Briones.

A mayores, el festival incorpora un taller de canto común abierto al público y dirigido por las directoras y directores de los coros, así como por la profesora de técnica vocal ponteareana, Antía Otero. Dicho taller tendrá lugar el propio sábado en el auditorio Reveriano Soutullo, en horario de 11 a 13.30 y de 16.30 a 17.15 horas.

Para participar en el taller, de carácter gratuito, es necesario inscribirse previamente a través del formulario «online» disponible en las redes sociales del coro Mistura Vocal.