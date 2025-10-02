Salceda tiene 17 desfibriladores para cubrir el centro y el rural

El pasado mes de mayo la rápida actuación de varios jóvenes que utilizaron uno de los desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) del Concello de Salceda en un gimnasio de la villa, logró salvarle la vida a un hombre que había entrado en parada cardiorrespiratoria. Este episodio, con final feliz, fue el origen del programa «Estela», con el cual el Concello pretende poner el foco en la cardioprotección de los núcleos rurales de las siete parroquias, donde la ayuda médica tardaría más en llegar, cuando es crucial acotar los tiempos de respuesta ante una parada cardíaca.

En este sentido, cabe recordar que Salceda ya es un Concello cardioprotegido desde 2021, pues el Ayuntamiento ya contaba con siete desfibriladores semiautomáticos ubicados en las instalaciones municipales con mayor afluencia de personas. De hecho, fue uno de esos dispositivos, el localizado en la casa consistorial, el que sirvió para salvarle la vida a aquel hombre meses atrás.

A raíz de ahí nació el programa «Estela», en homenaje a Estela Simón, una médica y vecina de Salceda, de la cual surgió la iniciativa de formar a los vecinos y vecinas de las parroquias en primeros auxilios y manejo del DESA. Estela ya ha impartido varias jornadas formativas en los principales centros sociales de las parroquias de Salceda, que se celebraron los sábados del mes de septiembre. Así, más de un centenar de personas recibieron nociones básicas de primeros auxilios, además de la formación necesaria para un correcto manejo del DESA; conocimientos, todos ellos, esenciales para poder salvar una vida.

Además de la formación, el Concello ha involucrado a las comunidades de montes, que adquirieron estos desfibriladores externos para que estén instalados en las diferentes parroquias, a disposición de los vecinos en caso de urgencia.

Igualmente, el Concello compró tres nuevos dispositivos, uno de los cuales estará disponible las 24 horas del día en la Plaza del Concello, por ser esta una ubicación céntrica y accesible para todos los vecinos y vecinas. En total, el Concello de Salceda cuenta ahora con 17 desfibriladores semiautomáticos en espacios de acceso público, además de los que hay en establecimientos privados.

«No hay mejor inversión que la que se hace en salvar vidas, y las diferentes directivas de las comunidades de montes supieron entender esta prioridad y se sumaron a la iniciativa», valora la alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira.