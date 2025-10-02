La ruta de submarinos se despide de los escaparates en Baiona

Últimos días para disfrutar de la ruta de los submarinos por escaparates de Baiona. Los carteles del alumnado del colegio Cova Terreña que participa en el programa «Cooperar para aprender/aprender a cooperar» se muestran desde junio con gran éxito de visitas en los negocios de la villa, a los que el centro agradece la colaboración. Los trabajos se retirarán esta semana.