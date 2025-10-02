Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ruta de submarinos se despide de los escaparates en Baiona

Uno de los trabajos escolares.

Uno de los trabajos escolares.

Últimos días para disfrutar de la ruta de los submarinos por escaparates de Baiona. Los carteles del alumnado del colegio Cova Terreña que participa en el programa «Cooperar para aprender/aprender a cooperar» se muestran desde junio con gran éxito de visitas en los negocios de la villa, a los que el centro agradece la colaboración. Los trabajos se retirarán esta semana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents