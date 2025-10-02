Ruta histórica en Tui para honrar a Castelao
El Concello de Tui se sumó el pasado domingo a los actos conmemorativos del Año Castelao con un recorrido histórico a cargo del profesor Bieito Alonso, que guió al público por la vida y obra del escritor. También se celebró una presentación de vinos vinculados a su figura.
