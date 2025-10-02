Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruta para conocer las hierbas de otoño

El Concello de Mos organiza una ruta por el entorno natural de municipio para aprender a identificar las plantas silvestres más habituales del otoño y descubrir sus tradicionales usos. La actividad se llevará a cabo el lunes 13 de octubre, tiene un precio de 10 euros y comenzará a las 19 horas en la antigua casa rectoral de Petelos.

