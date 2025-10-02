Redondela organiza una jornada sobre las fiestas patronales en Galicia

El Concello de Redondela, en colaboración con la asociación cultural Alén Nós, organiza el próximo día 11 la actividad «Un país en festa», con conferencias y debate sobre las celebraciones patronales en Galicia. El objetivo de este foro es abordar la situación actual en las fiestas patronales y parroquiales y poner encima de la mesa «outro modelo de celebración máis acorde á cultura e identidade galegas». La concejala de Cultura, Rita Pérez, invita a participar en este encuentro a todas las asociaciones vecinales, culturales, comisiones de fiestas y otros colectivos implicados en la organización de fiestas. «Será unha gran oportunidade para abordar, da man de expertos, a situación das festas patronais nas parroquias e promover a convivencia entre a verbena e a tradición popular», apunta la edil.

La jornada comenzará a las 10.00 horas en la Casa da Cultura y contará con tres conferencias: «As fesas patronais: cultura e identidade» a cargo del antropólogo y escritor Rafael Quintía; «Territorio, festa e tradición para unha sociedade en cambio», con el periodista y divulgador cultural Manuel Gago, y «Entrar a bailar bailando. O papel da música e o baile tradicional nas festas populares», impartida por la etnomusicóloga Beatriz Busto. La jornada rematará con una mesa redonda que será moderada por Ana Durán.

La responsable de Cultura presentó esta actividad junto a Gonzalo Balo y Andrés Couñago, miembros de la asociación Alén Nós. Desde este colectivo cultural hacen un llamamiento a «reflexionar» sobre las celebraciones populares y proponen «galeguizar» las fiestas patronales de las distintas parroquias.