Primer Gran Premio de Carrilanas en Mondariz
Mondariz
Mondariz celebrará este sábado su primer Gran Premio de Carrilanas, en el que participarán más de un centenar de inscritos en las 14 categorías. La prueba contará con cuatro pases, siendo dos de mañana y dos en horario de tarde. El circuito, con una longitud de cerca de 3 kilómetros, sigue las normas de la Federación Española.
El delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, junto al alcalde de Mondariz, Pablo Barcia, y el equipo organizador, presentaron el evento, que espera reunir a más de 2.000 personas llegadas desde diferentes puntos de España y Portugal.
