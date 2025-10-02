Premio para el colegio Martínez Alonso
El CEIP Mestre Martínez Alonso de Mos ha sido galardonado en el certamen «Alianza STEAM por el talento femenino», con su proyecto «Matria Textil», con el segundo premio en la categoría de educación infantil y primaria. El objetivo del concurso es promover la ciencia y la tecnología desde una perspectiva de género.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- Fallece a los 49 años la exconcejala del Partido Popular de Ponteareas Isabel González
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias