Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premio para el colegio Martínez Alonso

El CEIP Mestre Martínez Alonso de Mos ha sido galardonado en el certamen «Alianza STEAM por el talento femenino», con su proyecto «Matria Textil», con el segundo premio en la categoría de educación infantil y primaria. El objetivo del concurso es promover la ciencia y la tecnología desde una perspectiva de género.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents