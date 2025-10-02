Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Rosal retoma el apoyo a futuras madres

El Concello de O Rosal abre de nuevo las puertas de su Espazo Crianza, un lugar de encuentro pensado para ofrecer acompañamiento, aprendizaje e información a las mujeres embarazadas y a las familias con bebés de hasta seis meses.

