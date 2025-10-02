Negros ya saborea su sidra dulce

El lagar de la parroquia redondelana de Santo Estevo de Negros ya se encuentra a pleno rendimiento para la elaboración de los 1.500 litros de sidra dulce que se degustará este fin de semana en su tradicional fiesta gastronómica, que alcanza la 28ª edición. Como cada año, la sidra artesanal y los platos caseros elaborados a base de manzana serán el principal reclamo de esta cita, donde los vecinos ya trabajan para tener todo a punto. El día grande será el domingo a mediodía, aunque desde el sábado a las 19.00 horas ya se podrán degustar los distintos productos en la carpa situada junto al centro cultural.

Las voluntarias preparan el bacalao para las raciones y la empanada, ayer. / ANTONIO PINACHO

«Llevamos casi un mes con todos los preparativos y en los últimos días el trabajo se ha intensificado para que todo el mundo pueda venir a disfrutar de la fiesta, en la que esperamos a unas 3.000 personas», indica el presidente de la comisión de fiestas, Antonio Figueroa. La clave del éxito de esta cita gastronómica está en la calidad del producto y en la colaboración vecinal, donde unas cincuenta personas trabajan de forma altruista todas las tardes desde hace una semana para recopilar la fruta y elaborar la sidra, y desde ayer, también en la preparación de los distintos platos.

Como ya es tradicional, los asistentes podrán degustar bacalao con manzana, costilla de cerdo, brochetas de pollo, empanada de bacalao y lomo con manzana, chorizos a la sidra y una variada repostería casera. Y por supuesto, también se despacharán botellas de sidra tanto dulce como añeja, elaboradas siguiendo el método tradicional de prensa. «La cosecha este año no fue muy buena, hubo menos manzana que en la pasada edición por la sequía, lo que nos obligó a buscar también en otras parroquias. Pero al final reunimos 3.500 kilos de fruta que nos dará para unos 1.500 litros de sidra dulce. Y también tenemos otros 500 litros de sidra añeja, así que no habrá problemas para satisfacer la demanda», apunta Figueroa.

El alza de precios de la materia prima obligará a incrementar un poco las raciones. «Algún producto puede subir un euro o euro y medio, pero seguirán siendo precios populares», comenta el responsable de la fiesta.

Durante los dos días habrá música en directo, el pregón correrá a cargo del grupo de títeres Tanxarina.