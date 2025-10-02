Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Montes de Couso, de foro cultural en Barcelona

Montes de Couso, de foro cultural en Barcelona |

Montes de Couso, de foro cultural en Barcelona |

El foro cultural de la Diputación de Barcelona, Culturopolis, se desarrolló esta semana en Barcelona y contó con la participación del presidente de la comunidad de montes de Couso, Xosé Antón Araúxo, que expuso el modelo de gestión forestal de la entidad como herramienta de transformación social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents