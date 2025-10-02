Montes de Couso, de foro cultural en Barcelona
El foro cultural de la Diputación de Barcelona, Culturopolis, se desarrolló esta semana en Barcelona y contó con la participación del presidente de la comunidad de montes de Couso, Xosé Antón Araúxo, que expuso el modelo de gestión forestal de la entidad como herramienta de transformación social.
