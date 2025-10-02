La Milla Porriñesa espera a 300 atletas
Porriño se convertirá este sábado en una pista de atletismo con la celebración de la Milla Porriñesa Festas do Cristo, organizada por el Concello de Porriño en colaboración con el Club Atletismo Porriño.
La carrera se realizará a partir de las 19 horas en las calles del centro urbano, con salida y llegada en la plaza Arquitecto Antonio Palacios. En total, se espera la participación de 300 atletas entre todas las categorías, desde niños y niñas de 2 años hasta corredores veteranos. Las inscripciones, gratuitas, permanecerán abiertas hasta la medianoche de mañana a través de cultura.net.
Todas las personas participantes recibirán medallas o trofeos. Además, los tres primeros absolutos, masculino y femenino, recibirán su bolla de pan de Porriño. El cronometraje será manual a cargo del personal del Club Atletismo Porriño, y serán contabilizados únicamente los tiempos de los tres primeros clasificados de cada carrera.
