Homanaje a Castelao en Mondariz Balneario

Mondariz Balneario organiza este sábado 4 de octubre un acto homenaje por el 75 aniversario del fallecimiento de Castelao. La jornada comenzará a las 19 horas con un acto institucional en la Plaza del Concello. Posteriormente, a las 19.30 horas continuará la actividad en la Sala de la Cultura con una escenificación teatral, una conferencia y un concierto a cargo del cantautor Tino Baz.