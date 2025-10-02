Excursión en barco para mayores de Nigrán

El Concello de Nigrán ofrecerá el próximo miércoles, día 8, una excursión para personas jubiladas a Moaña en barco desde Panxón con degustación de mejillones a bordo. Los asistentes deberán presentarse en el muelle a las 9.30 y el regreso está previsto a las 12.00. Las inscripciones se llevarán a cabo mañana viernes, día 3, en el Concello de 9.00 a 12.00.