La crispación por la huelga del SAF en Ponteareas revienta el pleno

La crispación de las trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) de Ponteareas, que cumplen mañana una semana en huelga indefinida, se trasladó en la noche del martes al salón de plenos y provocó que la alcaldesa, Nava Castro, tuviera que suspender la sesión por la tensión en la sala y la continua interrupción del público presente.

La negativa de la alcaldesa a adelantar el debate de la moción conjunta presentada por los grupos de la oposición, BNG, PSOE y PeC, para la rescisión del contrato del SAF y la asunción de la gestión directa del servicio por parte del Concello de Ponteareas, molestó a las trabajadoras del SAF, presentes entre el público, que comenzaron a gritar «solución». En este sentido, cabe apuntar que la moción era el punto 24 en la orden del día, y que, en ocasiones, si hay consenso entre los corporativos, se pude cambiar el orden de los temas a debatir.

Aunque los grupos de la oposición propusieron adelantar la moción a la aprobación inicial del presupuesto municipal para 2026, la presidenta del pleno, Nava Castro, siguió la hoja de ruta prevista y durante los seis minutos que el concejal de Hacienda, Francisco Jesús Represas, estuvo leyendo la propuesta para la aprobación de las cuentas de 2026, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio a personas dependientes estuvieron gritando «solución», cambiando luego a «non escoita, solución», pues Represas no interrumpió su intervención hasta terminarla.

En el turno de intervenciones, el portavoz de Ponteareas en Común (PeC), Manoel Ucha, comenzó a gritar «Que sí, que sí, nin un paso atrás, folga no SAF». Por su parte, BNG y PSOE, tampoco quisieron intervenir en el debate del presupuesto, y se levantaron para aplaudir las protestas. Ante esto, el gobierno local votó la aprobación del presupuesto y la alcaldesa anunció la suspensión del pleno, pues la situación era de gran tensión.

Denuncia en Inspección

«Lo que tenían que hacer era escucharnos, comprobar nuestras denuncias y después aplicar la normativa para defendernos a nosotras, las trabajadoras, a las personas usuarias y a los vecinos y vecinas que pagamos los impuestos; pero lo que hicieron fue silenciarnos, convocar unos servicios mínimos abusivos e ilegales e insultarnos diciendo que estamos manipuladas, que mentimos, tratándonos como crías sin capacidad de negociación», denunciaron las trabajadoras del SAF en un escrito que presentaron ayer por registro de entrada en el Concello de Ponteareas. Asimismo, la representación legal de las auxiliares también denunció ayer por la mañana ante la Inspección de Servicios Sociales de la Xunta los «numerosos incumplimientos por parte de la empresa concesionaria, Óbolo, en materia de contratación, normativa legal y derechos de las personas usuarias».

Por su parte, el gobierno local ya ha convocado un nuevo pleno, extraordinario y urgente, para mañana, viernes, a las ocho de la mañana, con el objetivo de sacar adelante únicamente asuntos vinculados a la aprobación del presupuesto municipal para 2026, que no pudieron ser abordados por la suspensión del pleno a causa de las protestas del personal del SAF, que contaron con el apoyo de los grupos de la oposición, que ayer, en diferentes notas de prensa, reprocharon la actitud del gobierno tripartito del PP, Acip e IP.