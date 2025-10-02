Los comuneros del Trega autorizan la colocación de jaulas para jabalíes

Tras la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista y la posterior solicitud formal del Ayuntamiento de A Guarda, la Comunidad de Montes ha acordado autorizar, de forma condicionada, la instalación de jaulas para capturar ejemplares conflictivos de jabalí en el Monte Santa Trega. La decisión llega después de varias reclamaciones de la Comunidad de Montes, que venía exigiendo la adopción de medidas preventivas frente al creciente conflicto con esta especie. Entre las demandas que se habían planteado al Concello —sin obtener hasta el momento una respuesta efectiva— se encuentran la limitación del acceso de los jabalíes al centro urbano, así como la firma de un convenio de colaboración para instalar sistemas de vallado en terrenos agrícolas.

La autorización establece que tanto la colocación como el seguimiento de las jaulas será responsabilidad de personal técnico de TRAGSA, bajo la supervisión directa de la Comunidad de Montes. Además, se subraya que se trata de una medida excepcional y puntual.

No obstante, la Comunidad condiciona esta autorización a la puesta en marcha, por parte del Ayuntamiento, de una serie de medidas complementarias, entre las que se incluyen mantener en buen estado de limpieza y desbroce las cunetas de la carretera de circunvalación y la de Camposancos durante todo el año, para facilitar la visibilidad y evitar atropellos. Los comuneros también reclaman gestionar ante las autoridades competentes la mejora de la señalización vial en las zonas con mayor número de accidentes relacionados con jabalíes.

La tercera condición es promover acciones contra los daños en explotaciones agrícolas, ofreciendo a los vecinos que lo soliciten personal municipal para la instalación de cercados permanentes o eléctricos temporales.

La Comunidad de Montes advierte que, en caso de que no se cumplan estas condiciones, se reserva el derecho a revocar de inmediato la autorización concedida.