El BNG reclama una vivienda de acogida para las mujeres maltratadas

El BNG de Redondela denuncia que la atención a las víctimas de violencia de género en el municipio carece de recursos suficientes.

La concejala nacionalista Jésica García explica que la localidad no cuenta con «unha vivenda de acollemento para que as vítimas poidan pasar varias noites». Esta es una de las necesidades detectadas en el servicio de atención a mujeres maltratadas Vioxén. «Non se están atendendo todas as necesidades das vítimas unha vez que inician o proceso de denuncia. Na maioría dos casos vense obrigadas a abandonar a vivenda xunto aos seus fillos e fillas sen dispor dunha alternativa en condicións», indica.

La edil muestra su preocupación por la situación en la que se encuentran cerca de cuarenta mujeres que en la actualidad cuentan con apoyo desde la Policía Local. «Dar o difícil paso de presentar denuncia e deixar o seu fogar debe contar co respaldo institucional necesario e no noso concello non é así», lamenta.

García asegura que tanto la alcaldesa, Digna Rivas, como la concejala de Igualdade, Iria Vilaboa, son conocedoras de esta grave situación y «non se preocuparon por buscar unha solución», por lo que piden medidas para resolver esta carencia.