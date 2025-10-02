Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Biblioteca de Mos ofrece lecturas de salud mental

D. P.

Mos

Mos conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con un programa de actividades que se llevará a cabo entre los días 6 y 10 de octubre en la Biblioteca Pública Municipal María Magdalena.

En concreto, las actividades programadas en el marco de esta iniciativa son: la exposición bibliográfica «Leer para cuidarnos: salud mental y bienestar», en la que durante toda la semana estará a disposición del público una serie de libros, artículos o guías que abordan temas como el autocuidado, la resiliencia o la gestión emocional, entre otros.

A mayores, se instalará en el edificio un buzón anónimo de emociones, con el que se ofrecerá un espacio seguro en el que las personas usuarias podrán escribir, de forma anónima, cómo se sienten. El material recogido se leerá en el acto de cierre de la iniciativa, de forma respetuosa y anónima.

