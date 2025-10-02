Baiona programa la humanización pendiente de Sabarís en dos fases

De la glorieta Santos Peralba al cruce con la Rúa Benito Fariña y de allí a la intersección con la calle José Pereira Troncoso. La última fase de la humanización iniciada hace 13 años en Sabarís, que afecta a la Rúa Porta do Sol y a un extremo de la avenida Julián Valverde, se desarrollará en estos dos tramos. Así lo prevé el gobierno municipal, en principio, para facilitar la reordenación del tráfico en la zona durante los 12 meses que se prevé duren las obras, sin bloquear el acceso principal de la parroquia de Belesar, tal y como explica el concejal de Urbanismo de Baiona, José Ángel Bahamonde. El edil prevé la contratación de la constructora que se hará cargo en cuestión de semanas una vez que la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha sacado a concurso la obra por importe de e 1.818.915,58 euros. Los trabajos podrían comenzar antes de finalizar el año, calcula.

Tal y como ocurrió con Julián Valverde en 2012-2013 y en la calle Areas en 2016, la última fase de la transformación de las travesías del barrio baionés mantendrá Porta do Sol en obras durante al menos un año, de manera que el gobierno baionés prevé consensuar con vecinos y comerciantes su desarrollo, indica Bahamonde, en cuanto esté adjudicada la obra y se inicien los contactos con la empresa. Habrá que planificar los accesos a viviendas y negocios y la ubicación del mercadillo de los lunes, que se encuentra ya desplazado por la obra todavía en marcha de Victoria Cadaval.

Será terminar los trabajos de la plaza y comenzar los de la calle anexa, avanza el concejal. La reforma de esta travesía interior será integral. En el subsuelo, se sustituirán las tuberías y se creará una red de separativa de pluviales y fecales para reducir las inundaciones en momentos de lluvias intensas, mientras en superficie se dará protagnismo al peatón con aceras de 1,80 metros de ancho y espacios ajardinados. Como consecuencia, la calzada se reducirá a 3,5 metros de ancho, por lo que se establecerá el sentido único de circulación hacia Baiona y se crearán 76 plazas de aparcamiento. El proyecto incluye una limpieza del puente medieval sobre el río Groba y se habilitará una pequeña área de descanso con arbolado en el aparcamiento en batería ante el concesionario de Seat.

Fin de obra con retraso en Victoria Cadaval

Más de tres meses de retraso acumula la humanización de la plaza Victoria Cadaval en el corazón de Sabarís. Tras años a vueltas con el proyecto, pleito Xunta-Concello incluido, las obras arrancaban a finales de enero con un plazo de ejecución de seis meses. Lleva casi nueve.El hallazgo de un tramo de de 10 metros de calzada medieval unida al puente sobre el río Groba, del siglo XV, demoró inicialmente el avance de los trabajos. Fue necesario realizar estudios arqueológicos y planificar el tratamiento de la vía histórica, que quedará parcialmente a la vista en medio del espacio público.El remate del proyecto quedó aplazado de nuevo en verano al solicitar la constructora una prórroga por cuestiones de «logística y organización interna» que el Concello aceptó, explica José Ángel Bahamonde. Ahora, el final parece más cerca. El edil espera que las obras acaben «en dos semanas». Los operarios colocan ya el pavimento de granito y se espera que en los próximos días instalen mobiliario, luces y vegetación.