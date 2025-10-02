Los autocaravanistas gallegos ven en Nigrán «un referente»
REDACCIÓN
Nigrán
El tesorero de la Asociación Galega de Autocaravanistas (AGA), Cesáreo González, visitó ayer Nigrán para transmitir personalmente al alcalde, Juan González, felicitaciones por sus políticas de apoyo al sector.
La entidad, con 800 socios, considera al municipio «un referente», al delimitar el Concello zonas de aparcamiento en primera línea de playa desde 2020 —con un total de 30 plazas repartidas en cinco puntos— y crear este verano un área pública gratuita de vaciado de aguas en Porto do Molle.
